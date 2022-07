Le RWDM a levé l'option d'achat de Vorogovskiy, Nangis retourne en France

Arrivé en janvier dernier sous la forme d'un prêt, Yan Vorogovskiy s'est imposé comme un titulaire indiscutable au RWDM. Un élément que le club souhaitait conserver, ce qu'il est parvenu à faire en levant l'option d'achat cette semaine.



L'international kazakh s'est engagé pour deux années (+ une en option) au RWDM. "Le club a en effet levé l'option d'achat qui rattachait encore Vorogovskiy à son ancien club du Kairat Almaty. Le back gauche, qui a disputé 12 matchs sous la vareuse molenbeekoise depuis son arrivée au dernier mercato hivernal, avait marqué deux buts et donné un assist la saison dernière", indique le club.



Yan Vorogovskiy se réjouit de poursuivre l'aventure au RWDM. "L'année dernière a été formidable pour moi et pour l'équipe, même si nous étions déçus à la fin de ne pas avoir accédé à la première division. J'espère que moi et l'équipe ferons de notre mieux pour aller plus haut et amener l'équipe au niveau supérieur auquel elle appartient. J'aime être ici, j'aime l'équipe, c'est très agréable d'être ici et c'est un grand club qui doit aller plus haut. Mon objectif pour cette saison est de monter, de gagner le championnat, de faire de mon mieux, de marquer des buts et de donner des passes décisives. J'ai hâte de revoir les supporters."





Lenny Nangis retourne en France

Rayon départ, notons que Lenny Nangis s'est engagé avec l'AS Nancy Lorraine.