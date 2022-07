Thomas Ephestion s'engage définitivement au RWDM

Arrivé en janvier 2021 sous la forme d'un prêt en provenance de Westerlo, à nouveau prêté la saison dernière à Molenbeek, Thomas Ephestion s'est engagé définitivement avec le RWDM. "À la suite d'un prêt de deux saisons pleines de promesses, Thomas Ephestion et le club ont trouvé un accord pour poursuivre l'aventure. Le milieu de terrain, qui défend également les couleurs de l'équipe nationale de Martinique, a marqué un but et donné deux assists en 25 rencontres disputées la saison dernière. Il débute cette saison sur les chapeaux de roues avec un but inscrit au Standard ce weekend, à l'occasion de notre premier match amical de la préparation", indique le club.



Thomas Ephestion se réjouit de ce nouveau contrat. "Je suis très content de prolonger au RWDM et de miser sur la continuité avec le club que j'ai rejoint en janvier 2021. Je débute ma troisième saison ici, il y a un projet intéressant. On a manqué de peu la montée mais j'espère que cette saison on pourra être sur la même lignée que la saison dernière, et atteindre l'objectif que tout le monde souhaite."