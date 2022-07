Olivier N’zi arrive en prêt au RWDM

Spécialiste RWDM et sport régional

Nouveau transfert pour le RWDM qui s'attache les services du défenseur ivoirien de 21 ans Olivier N'zi. Il est prêté par le club du Kapfenberger SV, pensionnaire de Liga 2 autrichienne, pour une durée d'un an avec option d'achat. "Ce gaucher prometteur d'1m93, capable d'évoluer dans l'axe ou sur le flanc gauche, renforcera notre secteur défensif la saison prochaine", indique le RWDM.



Le joueur a livré ses premières impressions. "Le projet du club m'a directement plu. Mon objectif est d'aider le RWDM à monter en première division au terme de la saison. J'ai beaucoup entendu parler de ce club avant d'arriver ici, et je n'ai reçu que des impressions positives. Je suis donc très fier de rejoindre le plus beau club de la capitale belge."