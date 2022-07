Le RWDM en recherche de créativité et… d’un n°9

Pour son troisième match amical de la préparation, le RWDM affrontait Malines ce mercredi. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard était privé de Smeets, Gécé, Ephestion et Claes, blessés. Mais la grosse tuile est venue de la grave blessure de Obbi Oulare. Alors que l'attaquant respirait la grande forme en ce début de préparation, il s'est gravement blessé au genou cette semaine, on craint une rupture des ligaments croisés, ce qui le rendrait indisponible pour de longs mois. Et pourrait même mettre un terme très prématuré à sa saison. "Nous nous retrouvons sans n° 9, nous tentons d'être créatifs pour trouver une solution mais il est certain que nous devrons très bientôt aller chercher quelque chose sur le marché", concède Vincent Euvrard alors que la direction espère boucler quelques dossiers avant le stage.

Du coup, c'est sans attaquant de pointe réel que le RWDM s'est aligné ce mercredi, charge au jeune El Ouamari d'endosser ce rôle de n° 9 alors que Hazard et Botella l'accompagnaient en prenant place sur les flancs. Un secteur offensif qui a beaucoup bougé mais qui a éprouvé certaines difficultés à déstabiliser la défense malinoise. Un constat que l'on pouvait également faire dans l'autre sens, Kurdic, Ruyssen et Le Joncour ne laissant pas les Malinois s'exprimer. "Sur le plan défensif, nous n'avons pas donné grand-chose à Malines. Nous avons de temps en temps exercé un pressing haut qui nous a permis de récupérer quelques ballons. C'est très bien d'avoir gardé le zéro également, par contre nous avons rencontré plus difficulté balle au pied. Nous n'avons pas créé assez de danger même si nous avons eu l'occasion du match avec ce face à face manqué par Hazard. Il y a pas mal d'enseignements et beaucoup de points à améliorer, ce qui est tout à fait normal à ce stade de la préparation."

Vincent Euvrard a notamment permis aux jeunes de s'exprimer pendant une bonne demi-heure contre Malines. "Nos jeunes ont tenu le zéro malgré l'expérience en face, avec quelques bonnes séquences de jeu."

Les nombreuses absences ont toutefois pesé, alors que le mercato doit s'activer dans les prochains jours si le RWDM veut se montrer à la hauteur de ses ambitions dès l'entame du championnat, dans un mois à Virton. "Les blessures de Claes, Smeets, Ephestion et Gécé se ressentent. Nous manquons d'automatismes au niveau créatif, un point que nous devrons résoudre au cours des prochaines semaines. Notamment lors du stage qui débute lundi."