Le RWDM partage l'enjeu face à Malines

Pour son troisième match amical de la préparation, le RWDM affrontait Malines ce mercredi après-midi. Une rencontre pour laquelle Vincent Euvrard était privé de Smeets, Heris, Gécé et Claes, blessés, mais aussi d'Oulare qui s'est gravement blessé au genou cette semaine.



Du coup, c'est sans attaquant de pointe réel que le RWDM s'est aligné, charge au jeune El Ouamari d'endosser ce rôle de pointe alors que Hazard et Botella l'accompagnaient en prenant place sur les flancs.



Au vu des absences, Vincent Euvrard renouvelait son 3-4-3, avec Kurdic, Ruyssen et Le Joncour en défense alors que Sankhon et le jeune Diallo formaient la paire centrale en milieu de terrain. El Ouahdi et Vorogovskiy s'occupaient des flancs.



Sous une chaleur très pesante et en pleine préparation, le rythme ne fut pas des plus élevés même si les Molenbeekois étaient présents au pressing durant les premières minutes. On ne notait toutefois qu'une seule frappe hors cadre signée Botella alors qu'en face, Defourny n'était guère plus sollicité, malgré le jeu assez haut des Malinois.



La seconde période nous permettait de voir N'Zi à l'oeuvre pour la première fois ainsi qu'une très belle occasion pour Hazard mais Kylian manquait son face à face avec le gardien.



À l'heure de jeu, les coachs des deux camps changeaient la quasi totalité de leurs hommes, avec que des jeunes côté molenbeekois. Malines misait alors sur son expérience mais les jeunes Molenbeekois offraient une belle résistance.







Malines - RWDM 0-0

RWDM:

Defourny, Kurdic, Ruyssen, Le Joncour (46e N'Zi), El Ouahadi, Vorogovskiy, Sankhon, Diallo, Hazard, Botella, El Ouamari.

Avertissements:

Vorogovskiy, Sankhon.