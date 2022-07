Le RWDM tient son nouvel attaquant

Le RWDM était à la recherche d'un nouvel attaquant, il a jeté son dévolu sur Mickaël Biron, attaquant martiniquais de 24 ans. Celui qui arrive en provenance d'Ostende a signé à Molenbeek pour les trois prochaines saisons (+ 1 an en option).



"Mikaël fait ses classes de jeunes dans plusieurs clubs français en série amateur jusqu'à ce qu'il rejoigne l'AS Nancy en 2020. Ce n'est un secret pour personne que l'attaquant martiniquais a le sens du but. Pour sa première saison à Nancy, il répond immédiatement aux attentes : 12 buts et 2 passes décisives en 31 matchs. Cela lui vaut un transfert au KV Oostende, qui le prête à nouveau à l'AS Nancy pour une saison. Après une saison moins réussie pour l'AS Nancy, reléguée en National 1 cet été, Mickaêl Biron a tout de même réussi à laisser son empreinte avec 8 buts et 3 passes décisives. Au RWDM, Mikaël rencontre un compatriote en la personne de Thomas Ephestion, tous les deux actifs en équipe nationale. Sur le plan international, l'attaquant est également sur une bonne lancée. En 12 matchs internationaux, il a marqué 6 buts", indique le RWDM.