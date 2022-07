Challenger Pro League : Le RWDM recrute le jeune ailier Fabio Ferraro de Charleroi

Le club molenbeekois recrute donc Fabio Ferraro, un jeune ailier de 19 ans qui arrive gratuitement de RSC Charleroi.Passé par les séries de jeunes du RAEC Mons, de l'AFC Tubize et du RE Mouscron, Fabio avait rejoint Charleroi à l'été 2019. En octobre dernier, il a effectué ses grands débuts avec le Sporting de Charleroi en D1A en montant au jeu contre Seraing le 22 octobre.



Le joueur âgé de 19 ans disputera ensuite le match de Coupe contre Lommel une semaine plus tard avant d'enregistrer une troisième apparition lors de la victoire à La Gantoise en playoffs 2.



L'ailier gaucher était en fin de contrat cette saison et pouvait compter sur un grand intérêt de la part de certains clubs en D1A et de la D1B. Finalement, il a choisi le RWDM parce qu'il croit en ce projet : "Je cherchais un nouveau défi et je crois pleinement au projet qui est mis en place ici. J'ai parlé avec l'entraîneur et staff et ils m'ont immédiatement donné un sentiment positif. Pour moi, c'est la situation idéale pour jouer au football et pour me développer davantage."



Fabio Ferraro est ambitieux et arrive à Molenbeek avec les objectifs nécessaires. "Tout d'abord, je vais travailler dur pour obtenir mes chances et finalement gagner ma place dans l'équipe. Je veux faire partie de cette équipe, qui a des objectifs élevés cette saison. J'espère pouvoir apporter ma contribution en marquant quelques buts et en faisant quelques passes décisives !"