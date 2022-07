Le RWDM s'incline face à Al Rayyan (1-3)

Après avoir partagé l'enjeu face à Heerenveen hier soir, le RWDM s'est incliné face au club qatari d'Al Rayyan dans leur deuxième et dernier match en stage de préparation aux Pays-Bas. Les hommes de Vincent Euvrard ont encaissé trois goals via Yohan Boli (ex Saint-Trond), Alabdulla et Al Hrazi. Sada Diallo marquait le seul but molenbeekois en toute fin de rencontre. "Très bon match de la part de nos jeunes face à une équipe expérimentée et pleine de qualités." s'exprimait le club sur les réseaux sociaux après le match.

RWDM :

De Bie, Kurdic, N'Zi, Heris, Gécé, Raftery, Ajjoura, Diallo, El Ouahdi, El Ouamari, Ferraro.

Les buts : 13e Boli (0-1), 54e Alabdulla (0-2), 90e Al Hrazi (0-3), 90e+3 Diallo (1-3)