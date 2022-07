Incidents Seraing-RWDM : le Conseil Disciplinaire donne gain de cause aux Bruxellois

Après les incidents survenus le 30 avril lors du match opposant le RWDM à Seraing, le Comité Disciplinaire avait rendu sa décision d’infliger une amende de 5.000 euros et deux matchs officiels à huis clos (avec sursis) au club molenbeekois. La Fédération belge de football n’était pas d’accord et avait fait appel à cette décision. Le 26 juillet, le dossier passait devant le Conseil Disciplinaire du Football Professionnel. L’appel a été considéré comme recevable mais non fondé. Le club conserve donc sa sanction initiale jusqu’au 27 juillet 2023.