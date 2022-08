Euvrard, réaliste avant le retour aux choses sérieuses pour le RWDM : "Nous ne serons pas prêts"

Spécialiste RWDM et sport régional

Alors que le RWDM reprendra la compétition le 12 août avec un déplacement à Virton, Vincent Euvrard a fait le point sur l'état de son groupe à quelques jours de cette reprise. Et après la claque (5-0) prise samedi face à Ado Den Haag, Vincent Euvrard ne s'est pas montré très optimiste. "Ce résultat prouve que tout ne se passe pas vraiment bien et que nous ne serons pas prêts pour le début de la compétition. Cela ne veut pas dire que l'on ne va pas gagner à Virton, mais il y a actuellement trop de manquements pour nous montrer à la hauteur de nos ambitions."

L'entraîneur du RWDM ne se cache pas et pointe les défauts actuels de son groupe. "Nous manquons de cohésion, de caractère individuel et collectif, de joueurs capables de réagir lorsqu'ils sont sortis de leur zone de confort. Il est également nécessaire de retrouver de la fraîcheur après cette période de préparation. Certains de mes joueurs sont plus proches de 50 % que de 100 %."

Les nombreux changements effectués durant le mercato sont aussi une explication du problème actuel. "Nous devons retrouver de la stabilité et de la cohésion. Plus de 12 joueurs sont partis, des éléments comme Rommens ou Keita n'ont pas encore été remplacés mais ce manque de continuité, nous l'avons souhaité nous-mêmes. Au vu des performances offensives, nous avons estimé que nous ne pouvions pas atteindre nos ambitions avec l'effectif de la saison dernière."

Objectif 20 août

Seulement voilà, le recrutement n'est pas aussi rapide qu'espéré. "Il nous manque encore quatre joueurs de qualité pour renforcer l'effectif. J'aurais aimé les obtenir plus vite mais je sais que Julien Gorius et le président travaillent dur pour clôturer différents dossiers. Nous n'avons pas pris certains joueurs, dans l'espoir de recruter des éléments qui pourraient s'inscrire sur la durée. Parfois, ça vaut la peine d'attendre quelques semaines, quitte à laisser passer les deux premières journées de championnat. J'espère toutefois que je pourrai compter sur un effectif plus garni d'ici le 20 août."