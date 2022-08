Trois jeunes de Botafogo en route pour le RWDM

Spécialiste RWDM et sport régional

Juninho, Rikelmi et Enio débarquent à Molenbeek la semaine prochaine.

Impliqué à des degrés divers dans l'actionnariat de Crystal Palace, de Botafogo, du RWDM et de Lyon, John Textor n'a jamais caché son intention de créer des liens entre ses différents clubs. Un premier pas vient d'être franchi puisque trois jeunes joueurs de Botafogo vont débarquer au RWDM la semaine prochaine, comme l'annonce le club brésilien sur son site internet.



Il s'agit de Juninho (20 ans, milieu offensif), Rikelmi (20 ans, ailier droit) et Enio (21 ans, ailier gauche), trois jeunes joueurs qui prendront certainement le temps de s'acclimater dans le noyau B du RWDM avant d'envisager une éventuelle montée dans le noyau A. "Les jeunes auront l'opportunité de travailler dans une ligue européenne, de partager et d'acquérir des expériences, d'apprendre de nouvelles méthodes de jeu, d'évoluer physiquement", indique le club brésilien, qui se félicite de cette première collaboration avec le RWDM.