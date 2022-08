Vincent Euvrard avant la première du RWDM à domicile: "Mon équipe doit dominer son adversaire"

Après le partage décroché dans les derniers instants à Virton le week-end dernier, le RWDM reçoit Dender ce samedi au stade Machtens. Avec l'intention de ne pas reproduire les mêmes erreurs qu'en terres gaumaises. "Nous avons eu de bons moments mais nous avons été mis en difficulté par des erreurs évitables dans le premier quart d'heure. Nous avons ensuite bien fermé les espaces pour ne plus rien concéder entre la 15e et la 86e minute. Offensivement, par contre, nous n'avons pas assez créé, le dernier geste faisait souvent défaut. Il y a beaucoup de choses à améliorer", indique Vincent Euvrard.



Mais il y a aussi eu du positif. "Comme face à Nancy en amical, mes joueurs ont fait preuve de caractère pour arracher l'égalisation après avoir concédé le 1-0 à la 87e. Cette persévérance était déjà la force du groupe de la saison dernière, elle semble être toujours présente."



Face à Dender samedi, il faudra toutefois montrer un visage plus conquérant. "Nous sommes très heureux de disputer notre premier match à domicile et de retrouver nos supporters. J'attends de mon équipe qu'elle monte sur le terrain pour manger l'herbe et dominer son adversaire. Je m'attends à un adversaire qui va fermer les espaces et jouer sa chance, il faudra libérer une grande performance pour l'emporter."



À noter que Heris revient de blessure et que N'Zi est en ordre administrativement. El Ouahdi est sur la voie de la guérison alors que Claes et Oulare sont les blessés de longue date.