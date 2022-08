Le RWDM s'impose face à Dender pour sa première à domicile

Sur une pelouse flambant neuve et dans un état jamais vu au stade Machtens, le RWDM devait imposer son statut de candidat au titre face au promu Dender. Un message reçu cinq sur cinq par les joueurs de Vincent Euvrard qui prenaient directement le contrôle des opérations et partaient à l'assaut du but de Gies.



Parfaitement lancé en profondeur par Smeets, Biron se présentent seul devant le gardien adverse mais voyait sa frappe s'échouer sur le poteau (7e). Au quart d'heure, la reprise de Vorogovskiy sur corner terminait dans les bras de Gies.



Bien en place, présent offensivement dans un 3-5-2 séduisant, le RWDM baissait un peu de rythme après 25 minutes de bonne facture et on regrettait de ne pas avoir vu les Molenbeekois prendre les commandes au marquoir.



C'était finalement chose faite peu avant le retour au vestiaire lorsque Ruyssen surgissait pour catapulter de la tête dans le but un excellent corner distillé par Smeets.



Fort de son avantage d'un but acquis en première période, le RWDM levait fortement le pied à la reprise. L'impact n'était plus le même, le jeu était plus brouillon et les reconversions offensives bien moins nombreuses.



Dender, toujours dans le match, décidait donc de saisir sa chance dans le dernier quart d'heure. Les Molenbeekois faisaient quant à eux le choix d'attendre leurs adversaires dans leur moitié de terrain.







RWDM - Dender 1-0

RWDM

: Defourny, Heris (85e N'Zi), Ruyssen, Kurdic, Botella (72e Ferraro), Vorogovskiy, Gécé, Smeets, Ephestion (85e Diallo), Hazard (79e Sankhon), Biron.

Dender

: Gies, Ragolle, Borry, Smet, Van Oudenhove, Rôdes (81e Vanbelle), Houdret, Rajsel (81e Fofana), M’Barki, Hens (72e Rowell), Lallemand (62e Atteri).

Arbitre

: M. Willems.

Avertissements

: Hens, Gécé, Van Oudenhove, Smeets.

Le but:

39e Ruyssen (1-0).