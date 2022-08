Deux joueurs de Crystal Palace en route pour le RWDM, Alexis De Sart également cité

Alors que plusieurs joueurs du club brésilien de Botafogo devraient bientôt poser leurs valises à Molenbeek, la rumeur concernant l'arrivée de deux jeunes joueurs en provenance de Crystal Palace s'intensifie ces derniers jours.



Déjà cités dans les travées du stade Machtens ces dernières semaines, les arrivées de Luke Plange, attaquant de 19 ans et Jake O'Brien, défenseur central de 21 ans, en provenance de Crystal Palace, club où John Textor détient également des parts, semblent imminentes.



Prêté la saison dernière à Derby County, Luke Plange a inscrit quatre buts et délivré deux passes décisives en 27 apparitions sous les ordres d'un certain Wayne Rooney. Jake O'Brien avait quant à lui été prêté à Swindon Town, club évoluant en D4 anglaise.



Notons enfin que le nom d'Alexis De Sart est cité avec insistance, lui qui apparient à l'Antwerp et dont l'expérience pourrait être très utile au groupe molenbeekois.