Joga Bonito au RWDM : 4 Brésiliens arrivent en renforts au Stade Machtens !

L'ambition est affirmée, le RWDM veut jouer le titre. Avec les arrivées de quatre Brésiliens, le club bruxellois compte bien conquérir la première place tant convoitée.

Prêtés par le Botafogo, 3 jeunes et un expérimenté rejoignent les rangs molenbeekois. Gustavo Bonatto Barreto, un milieu défensif de 26 ans, a déjà fait ses armes au Brésil ainsi que 136 matchs en Serie B.

Les trois autres ont 21 ans. Le premier, Sebastião Enio Santos qui évolue sur le flanc gauche, arrive avec beaucoup d'envie. Ensuite un petit gabari d'1m60, Rikelmi Valentim Dos Santos. C'est un ailier de 21 ans qui a été prêté par le CA Juventus pour 1 saison à Botafogo FR, qui le reprendra définitivement 1 an plus tard. Et pour finir, Robson Tosta Da Silva Junior, un numéro 10 surnommé "Juninho" dans son pays natal.