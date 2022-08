Le mercato s'est enfin accéléré au RWDM

Le RWDM a acté les arrivées de quatre Brésiliens en provenance de Botafogo. Santos, Rikelmi et Tosta Da Silva sont encore de jeunes talents mais Barreto pourrait être un renfort intéressant. "Les jeunes n'ont pas ou peu d'expérience en équipe premier. On va voir au cours des prochaines semaines ce qu'ils ont dans le ventre. Barreto est par contre prêt pour le service à court terme. Il faudra d'abord voir comment ces Brésiliens s'adaptent à l'Europe et à notre football", explique Vincent Euvrard.



Les Anglais Luke Plange (attaquant) et Jake O'Brien (défenseur) pourraient également arrivés en provenance de Crystal Palace. "Nous les avons vu travailler et cela pourrait être intéressant."



Alors qu'Alexis De Sart pourrait quitter l'Antwerp pour Molenbeek. "De Sart pourrait un bon remplaçant à Rommens mais le dossier est en cours et il est difficile d'en dire plus", ajoute le coach





"Nous ne sommes pas une équipe de développement d’un autre club"

Des arrivées venues de clubs satellites de John Textor mais Euvrard précise:

"L’objectif premier de la saison est d’accrocher le titre en D1B. Je suis donc là, avec mon staff, pour aligner l’équipe la plus solide sur le terrain. Nous ne sommes pas une équipe de développement d’un autre club. Cependant, si certains des joueurs prêtés peuvent apporter leur pierre à l’édifice, c’est du gagnant-gagnant."



En attendant, il reste un match à préparer contre le Club NXT ce dimanche.

"Une équipe à ne surtout pas sous-estimer."