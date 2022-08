Accueil ... ... Division 1B RWDM Fabio Ferraro veut suivre les traces de Théo Gécé: "Ce qu'il a accompli en un an au RWDM m'a encore plus motivé" Le jeune joueur venu de Charleroi veut faire son trou au RWDM. Sébastien Sterpigny Spécialiste RWDM et sport régional ©RWDM

En fin de contrat à Charleroi, Fabio Ferraro avait fait le choix de rejoindre le RWDM cet été. L'objectif pour ce jeune joueur de 19 ans: faire ses armes au sein du football professionnel. Un joueur qui a su convaincre Vincent Euvrard durant la préparation puisqu'il est monté lors de chaque match de championnat. "Tout se passe très bien pour moi. J'ai été rapidement intégré au groupe, le coach a montré que je faisais partie de ses plans et ça s'est concrétisé avec ces montées au jeu dès le début du championnat", explique-t-il.



Quitter Charleroi pour le RWDM, le choix de la raison. "Je savais que ce serait compliqué pour moi de m'imposer dans un club comme Charleroi. Il me fallait un changement dans ce début de carrière et le RWDM m'a tapé dans l'oeil. L'appel de Fred Stilmant m'a donné envie de venir. Le défi et l'objectif du club sont deux points qui m'ont fait...