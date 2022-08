Luís Felipe Oyama, 5e joueur de Botafogo à rejoindre le RWDM

Spécialiste RWDM et sport régional

Luís Felipe Oyama est arrivé à Molenbeek. Il est le cinquième renfort en provenance du Botafogo, cette fois-ci sous la forme d'un prêt d'une saison.



"Le Brésilien de 25 ans, d'origine japonaise, est arrivé au club du Botafogo FR en mai 2021. Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps d'adaptation car dès le début de la saison 20/21, il a obtenu la promotion en Serie B en ramenant le Botafogo FR à nouveau au plus haut niveau. Durant cette saison, il formait un duo au milieu de terrain avec un certain Gustavo Barreto, également arrivé en prêt pour cette saison au RWDM. En tant que milieu défensif, Luis a certainement une grande part dans ce titre, où il est même devenu le chouchou du public. Au total, il a disputé 31 matchs, marqué 3 buts et fourni 2 passes décisives", indique le RWDM.