Le RWDM surpris sur la pelouse du Club NXT

C'est sans ses recrues que le RWDM s'est déplacé au Club NXT puisque seul O'Brien était en ordre administrativement. C'était également sans Heris mais bien avec Le Joncour.



Un RWDM bousculé dès les premières minutes par des jeunes Brugeois qui ont joué sans complexe et ont mis bien plus d'impact dans la rencontre que les Molenbeekois. Les dribbles de Nusa faisaient très mal à la défense du RWDM et c'est d'ailleurs ce dernier qui isolait Sandra pour l'ouverture du score à la 29e. Oublié par la défense du RWDM, il avait tout le temps d'ajuster Defourny.



Les Molenbeekois offraient une réaction dans le troisième quart d'heure, enfin plus présents en zone offensive mais encore loin d'être inquiétants.



À la pause, Vincent Euvrard faisait monter Ferraro à la place de Smeets, de quoi permettre à Botella de reprendre place dans le trio offensif. Changement gagnant puisque le RWDM se montrait enfin présent à la construction et dans le rectangle adverse. Sur une phase bien amenée, Ephestion glissait à Vorogovskiy dont le centre trouvait Botella au petit rectangle pour l'égalisation (55e).



On pensait le RWDM lancé dans le match mais dès la remise en jeu, la défense du RWDM laissait Mbamba dribbler et ajuster Defourny (56e). Ce but avait le don de couper les Molenbeekois dans leur élan, eux qui se sont ensuite montrés incapables d'offrir la moindre réaction aux jeunes Brugeois.



Première défaite donc pour le RWDM qui signe un insuffisant 4 sur 9 en ce début de saison.





Club NXT - RWDM 2-1

Club NXT

: Lammens, Otasowie (59e Cuevas), Ordonez, Spileers, Sabbe, Audoor (59e Talbi), Mbamba, Nușa (46e Engels), Sandra (89e Homma), Vermant, Mertens (89e Perez).

RWDM

: Defourny, Kurdic (74e Sankhon), Ruyssen, Le Joncour, Botella, Vorogovskiy, Gécé (87e O'Brien), Ephestion (74e Diallo), Smeets (46e Ferraro), Hazard, Biron.

Arbitre

: M. Vermeiren.

Avertissements

: Mbamba, Cuevas.

Les buts

: 29e Sandra (1-0), 55e Botella (1-1), 56e Mbamba (2-1).