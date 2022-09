Contre le RSCA Futures, le RWDM a montré la bonne mentalité : "Le point du courage"

Challenger Pro League: Deux partages entre le RWDM et les U23 d'Anderlecht et les U23 du Standard et de Genk

Le RWDM et les U23 d'Anderlecht se sont quittés sur un partage 2-2 vendredi lors de la 4e journée de Challenger Pro League. C'est sur le même score que se sont quittés les U23 du Standard et ceux de Genk dans l'autre match de la soirée.