Vincent Euvrard satisfait du mercato du RWDM: "C'est une nouvelle histoire qui commence"

Après une fin de mercato agitée et fructueuse, qui a notamment vu le club attirer Challouk et De Sart, le RWDM défie Deinze ce dimanche. Avec une équipe enfin armée pour jouer les premiers rôles dans cette Challenger Pro League. "Je sus satisfait de notre fin de mercato, nous avons transféré ce qu'il nous manquait dans le noyau pour atteindre nos objectifs. Des joueurs comme Challouk et De Sart vont apporter de la qualité à l'effectif, qui est désormais bien équilibré et doit être compétitif", débute Vincent Euvrard.



L'entraîneur doit toutefois désormais gérer un noyau de... 33 joueurs. "Le groupe a beaucoup changé ces dernières semaines, il faudra faire les bons choix, trouver les bons automatismes. C'est une nouvelle histoire qui commence. Il est vrai qu'il est conséquent mais cela ne fait pas peur. C'est au staff à faire en sorte que chacun trouve sa place, se sente bien dans le groupe et puisse progresser tout au long de la saison. N'oublions pas que parmi ces 33 joueurs, il y a quatre gardiens, que Claes et Oulare sont blessés pour longtemps et qu'il y a quatre U21. Par contre, même si le noyau est important, il est primordial d'instaurer une sorte de continuité. Il ne sera pas question de changer d'effectif chaque semaine. Un grand défi nous attend avec le staff, à nous de faire en sorte que chaque individualité se mette au service du collectif."



Il y a du positif pour le coach avec un tel noyau. "Cela va nous permettre de disposer de différents systèmes et profils. Il y a beaucoup de qualité aussi. Nous avons tout en mains pour réaliser nos objectifs."



Et ça commencera par un déplacement à Deinze ce dimanche. Avec la perspective de réaliser une bonne opération au classement. "Nos derniers matchs n'ont pas été bons, à nous de rectifier le tir dès dimanche. Chaque victoire vous permet d'envisager les choses positivement au classement mais à ce moment de la saison, le classement n'est qu'une distraction. Cela ne sert à rien de se projeter plus loin que le prochain match."