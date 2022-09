Première victoire en déplacement pour le RWDM

Un assist et un but déjà pour Plange, le nouvel attaquant molenbeekois.

C'est une équipe totalement remaniée avec pas moins de sept changements dans le onze de base par rapport à la semaine dernière qui a été alignée à Deinze. Des changements que l'ont doit notamment à une fin de mercato mouvementée côté molenbeekois.



Sur la pelouse de Deinze, le RWDM a donc eu besoin d'un certain temps d'adaptation pour trouver ses marques. En manque d'automatismes, les Molenbeekois voyaient Deinze dominer les échanges durant le premier acte. Et alors qu'on se dirigeait vers la pause sur un score vierge, Hendrickx débloquait la marque d'une belle frappe enroulée.



Heureusement pour le RWDM, la réaction intervenait dès la reprise. Un coup franc de De Sart en direction de Plange dont la remise trouvait Le Joncour isolé au petit rectangle. La dynamique molenbeekoise était bien meilleure, les joueurs se trouvaient et les remplaçants allaient faire la différence. Une magnifique ouverture de Barreto pour Smeets dont le centre parfait trouvait Plange au second poteau. L'attaquant anglais ne se faisait pas prier pour inscrire son premier but en Belgique.



Le RWDM faisait ensuite le gros dos pour conserver son avantage et signer sa deuxième victoire de la saison.





Deinze - RWDM 1-2

Deinze: Ortola, Staelens (75e Schryvers), Schuermans, Quintero, Janssens, Fraser, El Bouchataoui (75e De Ridder), Hendrickx, Van Landschot, Carcela (75e De Belder), Dansoko.

RWDM: Defourny, Heris, O'Brien, Le Joncour, Vorogovskiy, De Sart (62e Smeets), Oyama, Ephestion (62e Barreto), Challouk (89e Sankhon), Botella (89e Gécé), Plange (80e Lopes).

Arbitre: M. Willems.

Avertissements: De Sart, Van Landschoot.

Les buts: 45e Hendrickx (1-0), 52e Le Joncour (1-1), 69e Plange (1-2).