Le RWDM sauve un point à la dernière seconde face à Genk

Déjà battus par le Club NXT et contraint au barrage face aux RSCA Futures, les Molenbeekois affrontaient Jong Genk ce samedi soir, avec l'ambition d'enfin vaincre une équipe U23 cette saison.



Les bonnes intentions se confirmaient sur le terrain avec une multitude d'occasions forgées par le RWDM. Dès la 3e, la frappe surpuissante de De Sart était bien détournée par Leysen. Le gardien de Genk débutait alors son festival. Il détournait une frappe de Oyama, était ensuite à la bonne place sur la tentative de Challouk avant de repousser une frappe de Smeets dans les pieds de Plange et de se relever tout aussi rapidement pour récupérer le cuir. Et lorsqu'il était battu, le gardien de Genk était sauvé par son poteau sur une frappe puissante de Heris.



À la mi-temps, un RWDM séduisant et dominateur aurait dû mener mais la concrétisation faisait défaut face à un excellente Leysen.



La reprise était bien moins intéressante. Le RWDM ne parvenait plus vraiment à inquiéter des Genkois mieux en place. Et après les ratés du premier acte, les Molenbeekois se faisaient punir sur un contre lorsque Heris accrochait grossièrement Rommens dans la surface. Geusens ne se faisait pas prier pour mettre les siens aux commandes (0-1).



Plange aurait dû relancer la rencontre en égalisant mais sa reprise filait dans les nuages alors qu'il était seul au petit rectangle. Et alors qu'on se dirigeait ers une défaite, sur une action de génie, Challouk égalisait et sauvait un point.





RWDM - Jong Genk 1-1

RWDM : Defourny, Heris (77e Ruyssen), O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy, de Sart (61e Vinicius Lopes), Oyama, Smeets (61e Barreto), Botella (77e Ephestion), Challouk, Plange.

Jong Genk : Leysen, Martens, Didden, Dierckx, Rommens, Van De Perre (80e Swerts), Geusens (90e Claes), Bangoura, Arabaci (46e Al Mazyani), Godts, Diawara (74e Cutillas).

Avertissements : Heris, Ruyssen.

Arbitre : M. Diskeuve.

Les buts : 66e Geusens sur pen. (0-1), 95e Challouk (1-1).