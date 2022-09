Coupe de Belgique: Le RWDM et ses Brésiliens ne tremblent pas face à Audenarde

Une qualification au petit trot pour les Molenbeekois avec un premier but pour Vinicius et Rikelmi.

La Coupe de Belgique était au programme du RWDM ce samedi avec la réception d'Audenarde, pensionnaire de D2 VFV. Si la rencontre était disproportionnée sur papier, pas question pour Vincent Euvrard de prendre ce match à la légère. Le coach a aligné une équipe composée en majorité de titulaires habituels, auxquels il a ajouté quelques touches en offrant du temps de jeu d'entrée à des joueurs comme N'Zi, Barreto, Vinicius et Biron qui signait son retour.



Mais face à une équipe adverse qui avait décidé de dresser un double rideau défensif devant son grand rectangle, les Molenbeekois ont eu toutes les peines du monde à enflammer la rencontre. Ils ont surtout fait tourner le ballon devant le rectangle adverse, sans toutefois trouver la solution.



Après quelques timides essais lointains des Molenbeekois, Vinicius parvenait à prendre la profondeur pour s'en aller tromper le gardien adverse juste avant le repos. Un premier but en compétition officielle pour le joueur brésilien.



La seconde période se disputait au même rythme. Le RWDM ne poussait pas vraiment, Audenarde attendait devant son rectangle mais ne sortait que très rarement de son camp.



Le RWDM tuait finalement tout suspense à l'entame du dernier quart d'heure. La frappe déviée de Botella atterrissait dans les pieds de Rikelmi qui n'avait plus qu'à glisser le cuir au fond (2-0). Rikelmi que l'on retrouvait deux minutes plus tard avec un bon centre prolongé par un défenseur d'Audenarde dans son propre but (3-0). La messe était dite.







RWDM - Audenarde 3-0

RWDM: Defourny, Heris (46e Botella), Ruyssen, Le Joncour, N'Zi, Barreto (81e Diallo), De Sart (71e Ephestion), Challouk, Vinicius (81e El Ouahdi), Biron (56e Rikelmi), Plange.

Audenarde: Verbrugge, Van De Wiel, De Waele, Gallo, Heirwegh (70e Spileers), Mestdagh, Mingiedi, Van Herreweghe, Vandenheede (83e Verstichelen), Mezine (83e Van Wambeek), Demets.

Arbitre: M. Soors.

Avertissements: Heris, Mingiedi.

Les buts: 41e Vinicius (1-0), 76e Rikelmi (2-0), 78e Van De Wiele csc. (3-0).