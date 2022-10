Un RWDM dominateur battu à Lommel

Le RWDM a parfaitement entamé sa rencontre en mettant le feu dans le rectangle de Lommel. Dès les premières secondes, Biron se retrouvait en bonne position mais sa frappe manquait de puissance alors que dans la foulée, Challouk trouvait le poteau.



Sur une belle ouverture en profondeur, Biron gâchait un face à face avec De Busser et puis les Molenbeekois connaissaient un coup de moins bien. Lommel en profitait pour partir à l'assaut du rectangle du RWDM, sans toutefois solliciter Defourny.



Le RWDM reprenait sa marche en avant dans le dernier quart d'heure du premier acte. Challouk filait sur la droite mais sa frappe terminait dans le filet latéral alors que la tentative d'Oyama trouvait les gants du portier local.



Les joueurs de Vincent Euvrard continuaient de dominer mais la malchance était au rendez-vous avec ce coup-franc de Biron repoussé par l'équerre. Il y a ensuite eu cette double occasion pour Oyama et Challouk mais ça ne rentrait toujours pas.



Et à force de rater, le RWDM se faisait surprendre. Heris se faisait déborder par Martinez dont le centre trouvait Caué au petit rectangle pour l'ouverture du score. Les Molenbeekois prenaient un coup sur la tête dont ils ne se remettaient jamais.



Le jeu était moins fluide et les occasions moins nombreuses. Vincent Euvrard jetait toutes ses forces dans la bataille mais sur une balle en profondeur, Martinez laissait Heris sur place et trouvait trop facilement un Belghali esseulé pour le 2-0. Biron relançait le suspense en transformant un penalty mais il était trop tard.



Une fois encore, le RWDM a dominé mais il n'est jamais parvenu à concrétiser, au contraire d'une formation de Lommel bien plus chirurgicale.





Lommel - RWDM 2-1

Lommel: De Busser, Monjonell, Lemoine, Wuytens, Roque, Granell, Metinho (79 Pierrot), Henkens (73e Thordarson), Vancsa (59e Martinez), Chadli (73e Belghali), Caué.

RWDM: Defourny, Heris, O'Brien, Le Joncour, Vorogovskiy (82e Ephestion), Oyama, De Sart (66e El Ouahdi), Barreto (66e Botella), Challouk, Biron, Plange (46e Vinicius).

Arbitre: M. Letellier.

Avertissements: Biron, Metinho, Granel, Heris, Defourny, Caué, Botella.

Les buts: 62e Caué (1-0), 84e Belghali (2-0), 88e Biron (2-1).