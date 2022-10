Le RWDM s'offre le choc face au Beerschot

Le RWDM avait des choses à se faire pardonner après sa prestation à Lommel, entachée par un manque de réalisme devant le but et des erreurs défensives inhabituelles. Et les Molenbeekois n'avaient pas le droit à l'erreur dans un véritable match au sommet face au Beerschot, leader avant l'entame de cette nouvelle journée de compétition.



Les deux équipes mettaient beaucoup d'intensité dès les premiers instants, nous offrant un premier quart d'heure spectaculaire, intense, fait de nombreuses projections vers l'avant. Sur une belle percée sur la droite, Biron voyait son centre être dévié sur le poteau (20e).



Le Beerschot prenait petit à petit le contrôle des opérations, O'Brien devait sauver une frappe de Thorisson. Et puis, sur une ouverture lumineuse de Vorgovskiy, Challouk se présentait seul devant Lathouwers. Le gardien du Beerschot détournait le ballon mais Plange avait bien suivi et poussait le cuir au fond (1-0).



La reprise était plus délicate pour des Molenbeekois mis sous pression par les Anversois. Les joueurs du RWDM devaient résister, Baeten trouvait le poteau avant que Defourny ne sorte la claquette.



Enfoncé, le RWDM recevait alors un joli cadeau de la part de Van Den Bergh. Le défenseur central se trouait totalement et lançait Biron en profondeur. L'attaquant ne manquait pas l'opportunité de doubler la mise.



La suite du match sera aux mains du Beerschot. Toujours en mode siège du but de Defourny mais la défense était bien organisée et Defourny veillait au grain si nécessaire.



Le RWDM remporte donc ce choc importantissime face au Beerschot, retrouve le chemin de la victoire et se repositionne bien au classement.





RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy, de Sart, Oyama, Challouk, El Ouahdi (73e Sankhon), Biron (82e Botella), Plange (60e Barreto).

Beerschot : Lathouwers, Seydoux (85e Frans), Meisl, Matthys (70e Vaca), Van den Bergh, Thorisson, Rigo (81e Abdullahi), Sanusi, Verlinden (70e Sebaoui), Weymans (46e Nzita), Baeten.

Arbitre : M. Bourdeaud’hui.

Avertissements: El Ouahdi, Botella, Abdullahi.

Les buts: 40e Plange (1-0), 62e Biron (2-0).