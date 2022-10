Le RWDM s'impose facilement face aux jeunes du Standard

Pas encore victorieux face à une équipe U23 cette saison, le RWDM se devait de l'emportait face aux jeunes du Standard. D'entrée, les Molenbeekois ont pris le match à leur compte et auraient dû ouvrir rapidement la marque si Smeets et Plange avaient été plus précis.



Finalement, la domination molenbeekoise se concrétisait à la 23e. La frappe croisée de Challouk était repoussée par le gardien dans les pieds de Plange (0-1).



Face à une opposition assez faible, le RWDM avait tout le temps de poser son jeu, c'était parfois trop facile et les Molenbeekois n'en profitaient pas pour faire le break.



Finalement, il fallait attendre la montée au jeu de Oyama pour voir le RWDM concrétiser. Sur un centre de Plange, le Brésilien doublait la mise d'une belle Madjer.



Gülük relançait le Standard dans la foulée mais sur une belle ouverture de Smeets, Rikelmi ne tremblait pas et glissait le cuir sous les jambes du gardien pour redonner deux buts d'avance aux Bruxellois.



Rikelmi s'offrait même un doublé dans les arrêts de jeu, de quoi confirmer le succès plutôt facile des Molenbeekois.









SL 16 FC - RWDM 1-4

SL 16 FC : Poitoux, Duplus (64e Calut), Noubi, Rizzo (73e Mawete), Da Silva (73e Gülük), Banse, Kuavita, El Fanis (57e Berberi), Brrou, Ziani, Diallo (64e Diallo).

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy, de Sart (61e Oyama), Smeets, Challouk (85e Botella), El Ouahdi (71e Rikelmi), Barretto, Plange.

Avertissement : Rikelmi

Arbitre : M. Willems.

Les buts : 23e El Ouahdi (0-1), 67e Oyama (0-2), 74e Gülük (1-2), 80e Rikelmi (1-3), 90e Rikelmi (1-4).