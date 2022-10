À dix, le RWDM domine Beveren et revient à la première place

Le RWDM et Beveren s'affrontaient ce dimanche après-midi dans un véritable choc de cette Challenger Pro League. Un duel entre deux des favoris au titre mais aussi deux équipes qui carburent ces dernières semaines avec un 6 sur 6 pour les Molenbeekois et un 12 sur 12 pour les Waaslandiens.



Dès les premiers échanges, l'intensité était présente dans les duels mais c'est bien le RWDM qui parvenait à prendre le contrôle des opérations. Une domination récompensée au quart d'heure lorsque Barreto surgissait sur un corner de Smeets pour l'ouverture du score.



Les Molenbeekois étaient bien dans le match mais dès la demi-heure, Barreto écopait de sa deuxième carte jaune et laissait ses équipiers en infériorité numérique. Le RWDM laissait alors le jeu à son adversaire, était enfoncé devant son rectangle mais ne laissait finalement pas de véritable opportunité à Beveren.



Le scénario était le même à la reprise, avec un RWDM à l'affût de la moindre possibilité de contre. Une tactique qui s'avérait payante puisque dès la 50e, Challouk ponctuait de la tête un premier contre assassin. Le contre, un art dans lequel le RWDM se montrait maître puisque sur un service cinq étoiles de De Sart, Challouk triplait la mise via Van Damme.



Le match était plié, Beveren était KO debout et ce n'est pas la réduction du score de Hoggas à dix minutes du terme qui privait le RWDM d'une superbe victoire. Avec ce succès, les Molenbeekois reviennent à hauteur de leurs adversaires du jour à la première place.





RWDM - SK Beveren 3-1

RWDM: Defourny, Heris, O'Brien, Le Joncour, Vorogovskiy, Oyama, Barreto, Smeets (46e De Sart), Challouk (89e Botella), El Ouahdi (80e Sankhon), Plange (55e Biron).

SK Beveren: Reus, Bateau, Vukotic (46e Kablan), Wuytens, Ismaheel, Corryn (52e Barry), Everton, Van Damme (73e Fall), Hoggas, Ribeiro (84e Wolff), Mbokani (73e Coopman).

Arbitre: M. Simonini.

Avertissements: Smeets, Wuytens, Ismaheel, De Sart.

Exclusion: 30e Barreto.

Les buts: 16e Barreto (1-0), 50e Challouk (2-0), 64e Van Damme csc. (3-0), 83e Hoggas (3-1).