Le RWDM étrille le leader lierrois et prend la tête de Challenger Pro League

Après le Beerschot et Beveren, le RWDM disputait son troisième match au sommet en ce mois d'octobre. Cette fois, c'est le Lierse qui se déplaçait au stade Machtens avec l'étiquette de leader de Challenger Pro League. Mais dans un stade gonflé à bloc, les Molenbeekois ont tout simplement maîtrisé les débats et offert une nouvelle prestation cinq étoiles.



Le début de rencontre était idéal puisqu'on jouait à peine depuis une minute que Challouk décochait une frappe dont lui seul a le secret pour déjà placer ses couleurs aux commandes. Le joueur prêté par Courtrai monte en puissance ces dernières semaines et dans un rôle d'homme libre, il a fait très mal au Lierse ce dimanche.



De merveille, il en était question 20 minutes plus tard lorsque le coup franc de Biron venait nettoyer la lucarne de Delanghe. Sur du velours, le RWDM pouvait se permettre de laisser le cuir à son adversaire, incapable de faire autre chose que de balancer des centres sur la tête de Rocha.



Plein de maîtrise, le RWDM ne baissait pas le rythme en seconde période. Après une première tentative de Biron, une phase collective parfaitement conclue par El Ouahdi permettait aux Molenbeekois de prendre le large au marquoir (3-0).



La partie était pliée, le RWDM n'avait plus qu'à gérer son avance pour s'offrir trois points précieux et prendre seul les commandes de Challenger Pro League. En attendant le résultat de Beveren qui pourrait revenir à sa hauteur en cas de victoire contre Genk ce dimanche soir.





RWDM - Lierse 3-0

RWDM: Defourny, Heris, O'Brien, Le Joncour, Vorogovskiy, Oyama, De Sart, El Ouahdi (79e Botella), Challouk, Biron (87e Rikelmi), Plange (62e Smeets).

Lierse: Delanghe, P. De Schrijver (78e Brebels), Pupe, Laes, Raemaekers, Van Acker, G. De Schrijver (78e Libert), Schouterden (78e Tarfi), Vekemans (61e Walbrecq), Tabekou, Rocha.

Arbitre: M. Diskeuve.

Avertissement: Laes.

Les buts: 1e Challouk (1-0), 21e Biron (2-0), 62e El Ouahdi (3-0).