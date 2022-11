Un RWDM des grands soirs étrille Lommel

Spécialiste RWDM et sport régional

Face à la dernière équipe à les avoir battus en championnat, les Molenbeekois ont offert un véritable récital. Dès la 7e, la déviation subtile de Challouk trouvait Biron dans le rectangle pour l'ouverture du score.

Le RWDM prenait son temps par la suite, un peu ennuyé par le pressing haut de Lommel, mais dictait son rythme à la partie. Biron manquait un face à face avec le gardien mais Oyama profitait du cadeau de Wuytens pour doubler la mise.

En seconde période, le RWDM se créait moins d'occasions mais maitrisait les débats. Defourny sauvait les siens à la 73e et sur le contre, El Ouahdi arrachait un ballon au piquet de corner pour offrir le 3-0 à son pote Challouk. La partie était pliée, d'autant que trois minutes plus tard, El Ouahdi surgissait sur corner, sa reprise de la tête touchait le poteau mais le ballon rebondissait dans le visage du malheureux Ivezic (4-0). Oyama jouait même un 5e but en fin de match.

Avec ce 18 sur 18, le RWDM peut aborder en toute confiance son choc de samedi prochain à Beveren.

RWDM Lommel 5-0

RWDM : Defourny, Heris (83e Ruyssen), O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi, Vorogovskiy, De Sart, Oyama, Smeets (71e Botella), Challouk (77e Barreto), Biron (77e Plange).

Lommel : Ivezic, Belghali, Amankwah, Wuytens, Roque (46e Kadiri), Pierrot (71e Thordarson), Granell, Metinho, Monjonell, Anello, Vinicius.

Cartes jaunes : Granell, Heris, Metinho.

Arbitre : M. Pirard.

Les buts : 7e Biron (1-0), 35e Oyama (2-0), 74e Challouk (3-0), 77e Ivezic csc. (4-0), 88e Oyama (5-0).