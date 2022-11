Vincent Euvrard (RWDM) avant d’aller à Genk vendredi : "Nous avions cruellement manqué d’efficacité au match aller"

Le RWDM se déplace chez les Jong Genk ce vendredi. Une rencontre à ne surtout pas prendre de haut au risque de chuter sur la pelouse d’une équipe talentueuse mais qui ne parvient pas à engranger de points et occupe la dernière place en compagnie de Virton.

Vincent Euvrard, comment s’est déroulée la semaine depuis le partage à Beveren ?

"Les joueurs qui ont joué samedi ont eu droit à une séance de récupération, les autres ont disputé un match amical contre le Patro. Après la journée de congé de lundi, nous avons entamé la préparation du match dès mardi. L’état d’esprit du groupe est bon, tout le monde est focalisé sur le match de vendredi."

Le match aller contre Genk s’était soldé par un partage alors que vous aviez été ultra-dominateurs…

"Avec 29 frappes au but, ça avait été le match au cours duquel nous avons créé le plus d’occasions, tout en n’en concédant que cinq à notre adversaire. Malheureusement, nous avions concédé un but sur penalty et nous avions cruellement manqué d’efficacité. Un match que nous aurions dû gagner dans 90 % des cas."

Cette équipe de Genk montre de bonnes choses depuis le début de la saison mais ne prend pas de points. Une explication ?

"En termes d’occasions créées et concédées, cette équipe devrait être en milieu de tableau. Mais elle manque d’efficacité dans les deux rectangles. Cette équipe mériterait mieux au vu du contenu proposé."

Qu’attendez-vous de vos joueurs ce vendredi ?

"J’attends d’eux qu’ils prennent le match en mains dès le coup d’envoi pour essayer d’étouffer l’adversaire par un tempo de jeu très élevé et une grosse pression. Il faudra aussi aligner un bloc compact en défense. Ne pas sous-estimer cette équipe, mais ne pas la respecter trop non plus."

Y aura-t-il des absents ?

"Heris est toujours blessé, Challouk est douteux et sa participation au match dépendra des prochains entraînements. Hazard a repris totalement avec le groupe et pourrait entrer en ligne de compte."