Un RWDM méconnaissable s’incline face aux Jong Genk

Spécialiste RWDM et sport régional

Contraint au partage lors du match aller par les jeunes de Genk, le RWDM se devait de prendre sa revanche et de ne pas perdre bêtement des points face à une équipe limbourgeoise qui restait sur un bilan de 1 sur 15.

Mais ce vendredi, c’est une équipe du RWDM méconnaissable qui a presté sur le terrain de Genk. Apathiques, incapables de construire, imprécis dans presque chaque passe, aucune intensité, aucun impact physique, le RWDM s’est montré méconnaissable durant le premier acte. La perte de balle impardonnable de Oyama plein axe à la base du but d’ouverture de Beniangba en était la parfaite illustration.

Vincent Euvrard revenait à un système plus classique à la reprise. Cela permettait à ses joueurs de se montrer un peu plus dangereux offensivement mais cela manquait toujours de tranchant en zone de conclusion. Il y a bien eu cette percée de Biron mais Smeets croquait. Et sur le contre, Geusens faisait le break d’une frappe pur aux 25 mètres.

Jamais le RWDM n’est parvenu à inquiéter la défense de Genk et c’est donc à nouveau des points précieux perdus face à une équipe U23 cette saison, mettant au passage fin à une série de sept matchs consécutifs sans défaite. Le genre de prestation à bannir si le RWDM veut décrocher le titre.

Jong Genk – RWDM 2-0

Jong Genk : Leysen, Martens, Didden, Al Mazyani, Rommens, Geusens, Van de Perre, Rotundo (82e Claes), Arabaci, Godts (91e Dierckx), Beniangba (55e Nuozzi).

RWDM : Defourny, Sankhon, O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy (73e Ferraro), Oyama (46e Barreto), De Sart (62e Hazard), Botella (46e Rikelmi), El Ouahdi (62e Plange), Smeets, Biron.

Arbitre : M. Clerkx.

Avertissements : Le Joncour, De Sart, Vorogovskiy, Geusens, Hazard.

Les buts : 25e Beniangba (1-0), 69e Geusens (2-0).