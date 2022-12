Mais cela commençait très mal pour le RWDM puisque sur le premier coup franc visiteur, Hautekiet déviait trop facilement dans le but, laissant Defourny sans réaction (0-1).

Le RWDM éprouvait de grosses difficultés à se créer des occasions franches et devait s’en remettre à des exploits individuels comme ceux de El Ouahdi et Challouk mais cela manquait de précision.

À la pause, Vincent Euvrard tentait d’inverser la tendance en effectuant trois changements. Cela payait presque ses fruits mais la frappe de Challouk terminait sa course sur le montant. Un tournant puisque quatre minutes plus tard, la défense du RWDM ne parvenait pas à se dégager et offrait le 0-2 sur un plateau à Mertens.

Le RWDM n’abdiquait pas, même si le dernier geste faisait souvent défaut. La frappe de Biron frôlait le cadre, Hazard ne parvenait pas à conclure une belle action avant de voir son centre-tir toucher la barre.

La fin de match était marquée par une énorme erreur d’arbitrage. Alors que le but était vide, un défenseur brugeois stoppait clairement le ballon du bras sur sa ligne. Tout le stade l’avait vu, sauf l’arbitre Jordy Vermeire. Un fait de match qui aurait pu tout changer en cette fin de rencontre alors que le RWDM poussait pour revenir.

Mais cela n’explique pas tout, le RWDM perdant à nouveau des unités face à une formation U23…

RWDM – Club NXT 0-2

RWDM : Defourny, Heris (60e Hazard), O’Brien, Le Joncour, Vorogovskiy (46e Ferraro), El Ouahdi, De Sart (74 Vinicius), Barreto (46e Oyama), Challou, Biron, Plange (46e Smeets).

Club NXT : Shinton, Spileers, Ordonez, De Smet, Audoor (55e Mondele), Servais (69e De Smet), De Roeve, Seys (46e Cuevas), Vermant (90e Wameso), Hautekiet, Mertens.

Arbitre : M. Vermeire.

Avertissements : Smeets, El Ouahdi.

Les buts : 7e Hautekiet (0-1), 52e Mertens (0-2).