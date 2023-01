Arrivé en octobre 2020 au club, Julien Gorius avait endossé le rôle de directeur sportif mais sa mission vient de prendre fin, comme l'annonce le club molenbeekois. "Eagle Football a décidé de se séparer de Julien Gorius. Le RWDM souhaite remercier Julien pour son professionnalisme et l’ensemble des choses positives qu’il a apporté au club", indique le club.

Thierry Dailly de son côté, a également commenté ce licenciement qui est donc une décision imposer directement par John Textor, le propriétaire du RWDM. "C’est le cœur lourd que je partage le départ de Julien. Julien, un vrai clubman. Tu as aidé à nous faire grandir sur le point professionnel et tu as selon moi ta place dans tous les clubs de la Pro League", a indique le président molenbeekois.