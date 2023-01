Vincent Euvrard (RWDM) : “Je nous considère comme prêts pour la reprise du championnat”

Un stage en Turquie, deux matchs amicaux et des entraînements à haute intensité, le RWDM s’est offert une préparation réussie, comme le confie Vincent Euvrard. “Je suis satisfait de la préparation. Nous avons vécu un bon stage au cours duquel nous avons pu travailler les aspects techniques et tactiques mais aussi la cohésion de groupe. Contrairement à cet été, nous avons pu vivre ce stage au complet et ça a fait du bien à tout le monde. Au terme de cette préparation, je nous considère comme prêts pour la reprise du championnat.”