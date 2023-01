Dès la 4e, Challouk débordait sur gauche et trouvait Biron au petit rectangle pour l’ouverture du score. Botella aurait dû doubler la mise quatre minutes plus tard mais manquait son face à face. Botella dont la volée frôlait le cadre quelques secondes plus tard.

Grâce à un pressing très haut, le RWDM empêchait Deinze de sortir et d’aller inquiéter, tout en contrôlant à merveille le cuir durant 45 minutes de bonne facture.

La reprise était toutefois plus difficile avec 20 minutes compliquées au cours desquelles le RWDM a été acculé par une équipe de Deinze enfin plus présente devant. Defourny était sauvé par sa barre sur un coup franc en début de seconde période avant de sortir un arrêt réflexe étourdissant devant De Belder pourtant seul à un mètre du but.

Au cours du dernier quart d’heure, Deinze poussait mais la montée de Hazard faisait du bien au RWDM qui pouvait alors chercher le KO en contre. Après 2-3 tentatives manquées, celle obtenue à la 78e était la bonne. Hazard récupérait le cuir au milieu de terrain, s’enfonçait dans le camp visiteur pour céder le ballon à Biron dont la frappe en un temps faisait mouche (2-0).

Ce but faisait du bien au RWDM qui pouvait enfin souffler un peu et contrôler la fin de match pour s’offrir une première victoire en 2023, précieuse dans la course à la première place. Le but de Dansoko à l'ultime seconde n'était qu'anecdotique.

RWDM – Deinze 2-1

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi, Vorogovskiy, Gécé, Oyama, Botella (66e Hazard), Challouk (86e Vinicius), Biron (86e Plange).

Deinze : Miras, Janssens (73e Schryvers, Prychynenko, Schuermans, Almenara (73e Vansteenkiste), De Ridder (86e Fraser), Hendrickx, Van Landschoot (86e Balaj), Dansoko, Staelens, Mertens (20e De Belder).

Arbitre : M. Willems.

Avertissements : De Belder, Prychynenko, Hendrickx, Staelens.

Les buts : 4e Biron (1-0), 78e Biron (2-0), 93e Dansoko (2-1).