Mickaël Biron a atteint la barre des dix buts avec le RWDM : “Je ne compte pas m’arrêter là”

Deux buts à l’instinct sur des frappes en un temps. “Je n’ai pas trop calculé. Je me suis beaucoup entraîné lors des entraînements, j’ai vu que ça rentrait facilement, je voulais donc retranscrire ça en match et c’est passé.”

Avec ces deux nouveaux buts, Mickaël Biron atteint la barre des dix réalisations cette saison. Il est le premier joueur du RWDM à passer ce cap depuis le retour des Molenbeekois chez les professionnels. “C’est une fierté, une première aussi pour moi puisque je n’avais marqué que six buts lorsque j’étais à Nancy. Au vu de mes qualités, je savais que je devais faire mieux. Ça me fait plaisir d’atteindre la barre des dix buts mais je ne compte pas m’arrêter là. J’espère en marquer encore beaucoup d’autres pour aider l’équipe à atteindre son objectif.”

Deux buts qui ont donc permis au RWDM d’éviter le piège Deinze. “Le coach nous avait demandé de presser cette équipe de Deinze très haut. Il fallait empêcher cette formation de développer son jeu de possession et de passes. Ce pressing haut nous a permis de dominer les débats et d’être dangereux devant le but. Leur changement de système nous a perturbés en début de seconde période mais nous avons été tranchants en contres.”