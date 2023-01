9 victoires en 12 matchs pour le RWDM : “Le moment présent doit rester notre seule obsession”

Le mercato n’est pas terminé et le coach espère encore l’un ou l’autre renfort. “Plusieurs dossiers sont sur la table. Au plus vite ce sera bouclé au mieux ce sera, on n’a plus que jusqu’à mercredi pour boucler ces dossiers.”

En attendant, le coach reste focalisé sur le match de dimanche au Lierse. “Une équipe des extrêmes. La deuxième meilleure attaque de la série mais aussi la pire défense. Il faudra se montrer respectueux de ce qu’ils produisent offensivement mais on sait que nous pourrons nous créer des occasions avec notre solidité balle au pied. Et même si le terrain est moins bon, il faudra essayer de jouer notre football, avec du mouvement et de la verticalité.”

Le RWDM qui affiche un bilan de 9 victoires au cours des 12 dernières rencontres. “Nous avons déjà eu quelques leçons cette saison qui ont prouvé que lorsque concentration, cohésion et qualités ne sont pas réunies, ça devient plus compliqué. Je suis très satisfait de ce bilan mais le plus important, c’est la prochaine rencontre. Le moment présent doit rester notre seule obsession.”