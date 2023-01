Le RWDM a pris les commandes en CPL : “La première place reste anecdotique à ce moment de la saison”

Comme tout le monde, le gardien du RWDM saluait la bonne première période et expliquait les raisons d’une seconde moins aboutie. “Notre entame de match nous a directement mis à l’aise et nous a permis d’ensuite faire ce que nous voulions de cette rencontre. Malheureusement, nous n’avons pas pu développer le jeu que nous souhaitions car les conditions étaient difficiles. Mais nous étions venus pour la victoire et rien d’autre.”

Et le portier molenbeekois d’avoir une pensée pour son vis-à-vis auteur d’une énorme bourde sur l’ouverture du score du RWDM. “Je ne le connais pas mais ce n’est pas facile de commettre une telle erreur, dans un match comme celui-là, et de se remettre tout de suite dedans. Malheureusement pour lui, ce sont des choses qui arrivent à tous les gardiens. J’espère pour lui qu’il va vite s’en relever.”

Avec ce nouveau succès, le RWDM signe un très bon six sur six en ce début d’année 2023. Mieux, avec le partage de Beveren sur la pelouse des SL16, les Molenbeekois ont pris les commandes de la Challenger Pro League alors qu’il ne reste plus que deux journées à disputer dans la phase classique. “Nous sommes contents de la victoire car nous savions que nous affrontions une belle équipe du Lierse, dotée d’une grosse force offensive. Nous sommes satisfaits de notre match. Après, la première place reste anecdotique à ce moment de la saison. Nous voulons simplement rester ans la course et dans cette optique, notre position au classement n’est pas le plus important pour l’instant.”