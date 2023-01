Zakaria El Ouahdi (RWDM) revient sur les insultes dont il a été victime au Lierse : “Pourquoi s’attaquer à ma famille ou à ma culture ?”

Sur la pelouse du Lierse, il a une fois de plus démontré toute l’étendue de son talent en sortant une nouvelle prestation de qualité. Une rencontre qui avait parfaitement débuté avec un but inscrit au bout de trois minutes. “L’erreur du gardien du Lierse nous a mis directement dans le match”, concède-t-il.

Neuf minutes plus tard, O’Brien doublait la mise sur corner. “C’est bien que nous ayons des défenseurs qui peuvent nous aider dans des matchs aussi difficiles. Jake est doué pour ça. Nous savons aussi que nous sommes forts sur les phases arrêtées. Cela ne peut être qu’un plus.”

Une première mi-temps maîtrisée à la perfection par le RWDM, avant un second acte plus compliqué où le Lierse a mis les Molenbeekois sous pression. “En première mi-temps, nous étions très forts, nous pensions que nous étions la meilleure équipe. En deuxième mi-temps, c’était un peu plus difficile, surtout à la fin. C’est très dommage que nous ayons encaissé ce dernier but dans les arrêts de jeu car nous avions tout sous contrôle.”

Comme la semaine précédente face à Deinze, les Molenbeekois ont vu la claeansheet leur échapper dans les dernières secondes de la partie. “Ça ne peut que nous rappeler que nous devons rester concentrés jusqu’à la dernière seconde. Cela nous arrive pour la deuxième fois de suite, nous devons faire en sorte que cela ne se reproduise plus.”

”Vous devez apprendre à gérer cela, mais le respect fait partie du football.”

Si la victoire fut au bout, ce ne fut pas une rencontre facile à vivre sur le plan personnel. En effet, après la rencontre, l’ailier de 21 ans a dénoncé les insultes à son encontre, venues des tribunes pendant le match. “Qu’on me tacle physiquement, ça fait partie du football. Mais si les insultes commencent à devenir personnelles, cela devient une autre affaire. Pourquoi s’attaquer à ma famille ou à ma culture ? Au final, vous devez apprendre à gérer cela, mais le respect fait partie du football”, a rappelé Zakaria El Ouahdi.