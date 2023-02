Ici il ne s'agit pas d'un licenciement mais bien d'une décision que le président prendrait lui-même. John Textor, propriétaire américain du club molenbeekois, impose de plus en plus sa patte dans les coulisses du stade Machtens et avec un ADN bruxellois qui s'effrite de plus en plus, le président du RWDM ne s'y retrouverait plus.

Un an après avoir cédé la majorité des parts du RWDM à John Textor, et même si Thierry Dailly a conservé la présidence du RWDM après le rachat, ce serait un énorme coup dur pour le club et ses supporters de voir partir celui qui a permis la renaissance du RWDM en 2015. Un homme qui s'est battu sans compter durant huit ans pour ramener le club à l'échelon professionnel et même aux portes de la D1A, tout en conservant son identité bruxelloise.

Les prochains jours risquent donc d'être très agités au stade Machtens.