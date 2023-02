Malgré cette entame compliquée, le RWDM parvenait à prendre les commandes à la 25e sur une frappe pure de De Sart qui filait se loger dans le petit filet opposé de Poitoux (1-0). Le RWDM qui aurait ensuite pu doubler la mise lorsque Botella arrachait un ballon pour le céder à Challouk qui trainait trop pour frapper.

À la reprise, une tête de Botella était sauvée de justesse par Poitoux et puis le RWDM commençait à s'endormir et se faisait surprendre à la 66e lorsque Banse envoyait son coup franc au fond des filets de Defourny.

Ce but avait toutefois le mérite de réveiller les Molenbeekois qui affichaient enfin plus d'impact dans les duels et dans leurs projections vers l'avant. Il ne fallait d'ailleurs que trois minutes à Botella pour se jouer de la défense liégeoise et remettre le RWDM aux commandes.

Le RWDM reprenait alors le contrôle des opérations, à la recherche d'un KO qui tombait finalement à cinq minutes du terme lorsque Challouk servait parfaitement Biron pour le 3-1.

Avec cette nouvelle victoire, le RWDM réalise la toute bonne opération du week-end en tête du classement en prenant trois points d'avance sur une équipe de Beveren accrochée par les jeunes de Genk la veille alors que le Beerschot se déplace ce samedi soir au Lierse.

RWDM - SL 16 3-1

RWDM: Defourny, Heris, O'Brien, Le Joncour, El Ouahdi (70e Vorogovskiy), Ferraro (79e Hazard), Oyama, De Sart, Challouk, Botella (79e Vinicius), Biron (90e Rikelmi).

SL 16: Poitoux, Duplus, Hautekiet, Mawete, Paulo Da Silva (61e Dodeigne), Kuavita (61e Berberi), Banse, Brrou (74e Mabani), Ghalidi (74e Traore), Ziani (81e Diallo), Buksa.

Arbitre: M. Debeuckelaere.

Avertissements: Ghalidi, De Sart.

Les buts: 25e De Sart (1-0), 66e Banse (1-1), 69e Botella (2-1), 85e Biron (3-1).