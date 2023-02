Les supporters du RWDM ne veulent pas du départ de Thierry Dailly, ce dernier leur adresse un message : “Je vous aime”

Très rapidement, les supporters publiaient sur les réseaux des photos en soutien à Thierry Dailly, le club de supporters BP05 y est ensuite allé d’un communiqué au travers duquel il apportait son soutien total à Thierry Dailly tout en attaquant John Textor : “Vous avez réussi avec beaucoup de succès à développer notre RWDM, de club bien géré à l’identité bruxelloise marquée à… un simple club satellite de votre galaxie”, lançait-il avant de réclamer que l’ancrage bruxellois reste le moteur du club.

Au stade, les supporters poursuivaient leurs actions en déployant une banderole “We want to keep oud identity” alors que dans le même temps, Thierry Dailly montait sur la pelouse en compagnie de Gilles Ruyssen, le capitaine transféré à Dender durant le mercato. L’occasion pour ce dernier d’être ovationné par le public et de donner le coup d’envoi alors que les supporters scandaient ensuite avec vigueur le nom de Dailly.

Après le match, le président du RWDM était à nouveau appelé par les supporters à venir fêter la victoire avec eux. Son nom résonnait dans tout le stade avant que Thierry Dailly ne prenne le mégaphone pour ponctuer cette soirée par un “Merci pour votre soutien, je vous aime” plein de sincérité et d’émotion.

Des supporters qui espèrent que Thierry Dailly restera bien à la présidence du RWDM auquel cas le stade Machtens risque de rapidement se vider, l’un des supporters nous indiquant que dans les travées il se disait déjà que la moitié des supporters ne viendraient plus au stade si Thierry Dailly n’était plus le président du RWDM.