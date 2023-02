Jonathan, comment analysez-vous votre prestation de samedi face au SL 16 ?

”Nous avons éprouvé des difficultés ballon au pied en première mi-temps. Nous avons essayé de changer ça directement et cela nous a permis de marquer ce premier but qui nous a fait du bien pour la deuxième période. Il y a ensuite eu ce coup franc mais nous avons bien réagi avec un second but qui est venu les casser. Nous avons alors pu dérouler plus facilement.”

Comment explique-t-on cette première demi-heure plus compliquée ? Aviez-vous la tête ailleurs ?

”Nous ne sommes pas bien rentrés dans le match. Cela s’explique peut-être par une formation qui n’était pas adaptée à l’adversaire et que nous avons changée en cours de match. Après, je ne sais pas comment chaque joueur est dans sa tête.”

Est-ce que les discussions autour d’une probable démission de Thierry Dailly ont eu un impact sur la façon dont vous avez entamé cette rencontre ?

”Peut-être que cela joue dans la tête de certains. Après, quoi qu’il arrive et comme Thierry me l'a répété maintes et maintes fois, la seule chose qu’il souhaite, c’est que l’on continue à jouer comme on le fait depuis le début de la saison. Pour le moment, il ne faut pas s’occuper de tout ce qui touche à l’extra sportif. Nous verrons bien comment sera la situation en fin de championnat.”

Vous êtes un joueur formé au club. Pour vous, comme pour Thierry Dailly, l’ADN est important.

”Thierry et moi, nous avons pratiquement commencé ensemble. Il y a un lien très fort entre nous et l’ADN bruxellois est quelque chose qui nous tient à cœur. Tout comme cela nous tient à cœur d’atteindre notre objectif en fin de saison. Que ce soit sur le terrain ou en dehors, on ne va pas se laisser faire.”

La perte de cette ADN expliquerait-elle ces rumeurs de démission ?

”Je ne pense pas. L’ADN est là, il est en nous. Nous sommes des Brussels boys et c’est tout. Après, je le répète, ce n’est pas notre bataille. Mais je sais que Thierry est assez fort pour gérer tout ça. On lui fait entièrement confiance.”

Une chose est certaine, sur le terrain, vous avez réalisé une excellente opération ce week-end.

”C’est tout bon pour la confiance avant les playoffs. Mais avant ça, un match extrêmement difficile au Beerschot nous attend. Une rencontre très importante dans la perspective des playoffs, l’occasion de débuter ce mini-championnat avec un maximum de points d’avance sur nos concurrents. Le plus dur reste à venir et je nous souhaite le meilleur.”