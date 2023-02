Confiance et avance, le RWDM est en bonne position avant les playoffs : “Il nous reste dix matchs, dix finales”

De quoi se diriger vers une lutte à deux pour le titre ? “Il reste 30 points à prendre, je refuse de déclarer que le combat pour le titre se fera uniquement entre deux équipes. Beaucoup de choses peuvent encore se passer”, prévient Vincent Euvrard.

Le coach du RWDM se méfie de toutes les équipes présentent dans ces playoffs. “J’ai trop de respect pour écarter une équipe. Si certaines formations réalisent de superbes playoffs, elles pourraient se relancer dans la course au titre. Je pense notamment à une formation comme le Lierse. Par contre, c’est une bonne chose de posséder un peu d’avance sur nos concurrents, ne fût-ce que pour la confiance.”

Dans ces playoffs, on retrouvera aussi le Club NXT et les RSCA Futures, deux formations U23 qui ont causé pas mal de soucis à toutes les équipes de Challenger Pro League, à commencer par le RWDM. “Si ces équipes de jeunes sont présentes dans les playoffs, c’est qu’elles ont réalisé de bonnes performances tout au long de la saison et sont récompensées de leur régularité. Aujourd’hui, ce ne sont plus de simples joueurs U23 mais bien de vraies équipes de notre championnat. Nous avons rencontré des difficultés face aux formations U23 tout au long de la phase classique, à commencer par le Club NXT. Ce seront de véritables matchs pièges, que ce soit pour nous, pour les autres prétendants au titre.”

Au RWDM de poursuivre sa belle série de six victoires consécutives jusqu’à la mi-mai. “Il nous reste dix matchs, dix finales”, a rappelé de son côté Alexis De Sart.