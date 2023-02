Le retour en grâce d’Ivan Botella

Un petit changement dans son attitude a fait la différence. “Le staff sait que je suis quelqu’un de toujours concerné mais je me suis concentré encore un peu plus, que ce soit sur le terrain ou en dehors. J’ai tout fait pour être plus performant, notamment au niveau de la nutrition et du sommeil.”

Et cela paie, avec un Botella bien plus présent dans le jeu des Molenbeekois. “Avec moins de temps de jeu en fin d’année, j’avais un peu peur de manquer de rythme mais j’ai beaucoup travaillé pour être au top de ma forme et être capable de tenir 90 minutes. Pour l’instant, je suis content de ce que je propose durant le temps de jeu que le coach me donne. La réussite individuelle mais aussi collective est au rendez-vous, j’en suis très satisfait.”

Il y a deux semaines, il a même trouvé le chemin des filets face aux jeunes du Standard. Avec une célébration pleine de rage. “Ce match a été le plus compliqué de mon début d’année. Il y avait beaucoup de duels, j’étais moins dans ma zone de confort. J’étais frustré de ma première mi-temps, c’était juste après l’égalisation du Standard, d’où cette décharge d’énergie. C’est aussi un but qui me fait du bien, qui me permet de confirmer mes bonnes prestations des dernières semaines et me donne envie de continuer sur cette lancée. Si on y ajoute l’assist de la semaine précédente, ça m’a aussi permis de continuer à être décisif pour l’équipe.”

Aujourd’hui, et même s’il est souvent remplacé en cours de match, Botella veut enchaîner et continuer à apporter un plus à l’équipe durant les playoffs. “Je veux continuer à engranger un maximum de minutes, être plus décisif encore. Je sais qu’avec plus d’application, je peux aider l’équipe lors de chaque match.”

Une équipe du RWDM qui veut briller lors des playoffs et aller chercher ce titre qui lui tend les bras. “C’est une bonne chose de disputer une compétition de la sorte. Ça va nous permettre de nous confronter aux cinq autres meilleures équipes du championnat. Si on parvient à les battre lors de ces dix finales, ce titre prouvera alors que nous sommes la meilleure équipe de la série.”