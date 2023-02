Thierry Dailly reste finalement président du RWDM “pour très longtemps encore”

Une information suivie par une énorme campagne de soutien de la part des supporters du RWDM. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou au stade, les sympathisants du club molenbeekois n’ont cessé d’afficher leur soutien à celui qui a permis la renaissance des quatre lettres magiques.

Un soutien qui a touché le président, lui qui a confirmé à nos confrères néerlandophones du quotidien Het Laatste Nieuws qu’il resterait finalement bien en place : “Au cours des dernières semaines, j’ai reçu beaucoup de soutien de la part des supporters, ce qui m’a fait très plaisir. Je peux leur annoncer officiellement que je serai président de ce merveilleux club encore très longtemps. Jusqu’à ma mort, pour ainsi dire. Plus que jamais, je ferai tout ce qui est possible pour que ce club grandisse et s’épanouisse. Dans l’ensemble du club, je ressens une énorme envie. Sur et en dehors du terrain, nous sommes une grande famille.”

Une excellente nouvelle alors que le RWDM entamera les playoffs ce week-end avec l’ambition de conserver sa première place jusqu’au terme de la compétition et de rejoindre la D1A au terme de la saison.