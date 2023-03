Florian Le Joncour (RWDM) : “Il n’y a aucune raison de paniquer”

Tout avait pourtant bien commencé pour le RWDM avec un but de Challouk planté dans le premier quart d’heure. Avant une entame de seconde période plus compliquée et deux buts concédés en l’espace de trois minutes. “Nous étions bien dans le match jusqu’à la pause mais nous avons moins bien repris la seconde période. Nous commettons des petites erreurs que nous payons cash. Au-delà de ça, nous n’avons pas réussi à emballer ce match, à remettre du rythme, à garder un pressing haut pour les acculer. C’est dommage.”

Un RWDM amorphe, incapable de réagir, comme on l’avait rarement vu cette saison. Mais comment l’expliquer ? “Il y a eu trop de déchets dans notre jeu, pas assez de profondeur et de combinaisons. Sans oublier une belle adversité qui explique que nous ne sommes pas parvenus à passer devant.”

La peur de gagner n’avait pourtant pas envahi les rangs molenbeekois. Bien au contraire. “Si la peur était dans les rangs d’une équipe, c’était du côté de Beveren. Nous avions tout à gagner, il n’y avait aucune peur de notre côté car nous étions pleinement venus pour gagner.”

Le RWDM est donc passé à côté d’une opération en or mais, même si la défaite fait mal, Le Joncour et ses équipiers ont toujours leur destin entre leurs mains et une première place qu’ils occupent confortablement. “Nous pouvons être déçus du résultat et de notre prestation mais nous avons toujours de l’avance, il n’y a pas lieu de s’alarmer ou de paniquer.”

Aux joueurs de se remobiliser rapidement pour reprendre leur marche en avant dès dimanche avec la réception du Club NXT. “Il reste encore beaucoup de matchs. Nous savons ce qu’il reste à faire. Nous avons une petite avance, il va falloir continuer de gagner pour la conserver.”