La formation brugeoise est la seule à avoir battu les Molenbeekois à deux reprises cette saison. “Sans que cela ne soit vraiment mérité”, lance Vincent Euvrard, l’entraîneur du RWDM. “Nous avons gagné des matchs où nous le méritions moins que lors de ces défaites face aux Brugeois.”

La première défaite avait été concédée en début de saison alors que tous les renforts n’avaient pas encore été actés. La seconde, par contre, fut plus difficile à accepter. “Nous avions encaissé un but sur phase arrêtée assez tôt dans la rencontre et au cours d’une première mi-temps pas à la hauteur. Par contre, nous avions livré une très bonne seconde mi-temps, au cours de laquelle la réussite nous avait fuis.”

"Leurs derniers résultats prouvent que c'est une top équipe de la série."

Les Molenbeekois sont prévenus, d’autant que les Brugeois sont sur une incroyable série de sept victoires, un nul et une défaite au cours des neuf dernières journées de compétition, s’offrant même un 10 sur 12 en cours et surtout quatre cleansheets d’affilée. “Réaliser de telles séries dans ce championnat, ce n’est pas une performance anecdotique. Nous savons que nous sommes face à un grand match, contre une grande équipe. Il y a beaucoup de jeunes au sein de cette formation bruxelloise mais surtout du talent. Leurs derniers résultats prouvent que c’est une top équipe de la série.”

Les joueurs aussi sont conscients que la tâche ne sera pas simple dimanche. “Nous ne gardons pas de bons souvenirs de nos précédentes confrontations”, reconnaît le défenseur Florian Le Joncour. “Des matchs compliqués, face à une équipe qui joue au foot, met du rythme et sait se montrer agressive au pressing. C’est frustrant d’avoir perdu deux fois contre cette formation, nous espérons prendre notre revanche lors de ce troisième affrontement. C’est de toute façon primordial au vu de notre objectif principal. L’issue de cette rencontre dépendra de nous, à nous d’y mettre les bons ingrédients pour l’emporter.”

Florian Le Joncour, un défenseur devenu indispensable sur l’échiquier de Vincent Euvrard. Un joueur qui a bien progressé par rapport à la saison dernière. On sent plus de sérénité dans son jeu. “On a discuté avec le staff des points de progression sur lesquels je devais travailler. J’ai beaucoup bossé et je continue de grandir au sein de ce collectif. Les automatismes sont bons au sein de la défense, ce qui explique notre solidité. On se sent costaud, je me sens plus à l’aise sur le terrain, à nous de conserver cette confiance en retrouvant le chemin de la victoire dimanche.”

Le noyau : Defourny, De Bie, Heris, Le Joncour, Hamalainen, N’Zi, Vorogovskiy, O’Brien, Sankhon, Klaus, Gécé, Oyama, De Sart, Camilo, El Ouahdi, Biron, Botella, Ferraro, Challouk, Vinicius, Hazard, Oulare.