Les joueurs de Vincent Euvrard avaient la bonne idée d’installer un pressing haut dès les premières minutes, empêchant le Club NXT de sortir de son rectangle. Les premières occasions ne tardaient pas à tomber mais la frappe de Challouk était contrée in extremis alors que la reprise de Heris fleurait avec le montant.

On sentait les Molenbeekois proches de l’ouverture et pourtant, c’est dans l’autre camp que le premier but tombait. Le centre puissant de Talbi n’était dévié par personne et filait au fond des filets de Defourny.

Le RWDM réussissait ensuite parfaitement son entame de seconde période. Dès la 48e, le centre de Hazard trouvait El Ouahdi pour l’égalisation. De Sart se voyait ensuite refuser un but pour une position de hors-jeu plus que limite mais le RWDM continuait de pousser. À la suite d’un superbe travail de Challouk, El Ouahdi plantait son deuxième but de la rencontre.

On pensait que le plus dur était fait mais Vermant remettait les deux équipes à égalité quelques secondes plus tard. Pas de quoi entamer l’envie des Molenbeekois qui repartaient directement de l’avant et allaient enchaîner les occasions à une vitesse folle auxquelles le gardien brugeois répondait avec brio. Une parade sur la reprise de la tête à bout portant de O’Brien, des arrêts sur les frappes de Vorogovskiy et Heris et lorsqu’il était battu sur le tir de Challouk, c’est son poteau qui le sauvait.

Le RWDM relâchait un peu la pression mais continuait à aller de l'avant. Et alors qu'on se dirigeait vers un partage, El Ouahdi sortait de sa boite à la 95e pour inscrire son troisième but et faire chavirer le stade de bonheur!

RWDM – Club NXT 3-2

RWDM : Defourny, Heris, O’Brien, Le Joncour, El Ouahdi, Vorogovskiy (82e Ferraro), Camilo, De Sart (82e Barreto), Challouk, Hazard (75e Vinicius), Biron (75e Botella).

Club NXT : Shinton, Sabbe, Ordonez (58e De Roeve), Willems, Seys (80e Cuevas), Simba, Le. De Smet (58e Perez), Li. De Smet, Talbi, Homma (86e Goemaere), Vermant.

Arbitre : M. Denil.

Avertissements : Sabbe, Shinton, Le Joncour.

Les buts : 26e Talbi (0-1), 48e El Ouahdi (1-1), 58e El Ouahdi (2-1), 60e Vermant (2-2), 90e+5 El Ouahdi (3-2).